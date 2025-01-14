Військовий КНДР розповів, що Росія видала йому документи з неправдивими відомостями

Українські спецслужби продовжують спілкуватися з військовими Північної Кореї, яких Сили оборони захопили у полон на Курщині. Наразі українські слідчі встановлюють та перевіряють всі факти участі військових КНДР у війні проти України. Відео допиту одного із полонених у вівторок, 14 січня, оприлюднив президент Володимир Зеленський.

Військовий з КНДР розповів слідчому, що отримав поранення під час бою. Його товариші відступили, а він залишився один. Кілька днів північнокорейський військовий перебував сам та не міг ходити. Потім його виявили українські військові та надали медичну допомогу.

«Оскільки я був поранений, не міг пересуватись і десь 3,4,5 днів був сам. Після цього війська України знайшли мене, зробили якийсь укол і перевезли, виходить машиною, сюди (до Києва, – ред.)», – розповів полонений військовий КНДР.

Полонений північнокореєць також підтвердив, що росіяни видали йому несправжні документи. Зокрема, у військовому квитку російського зразка не було його фото, туди також вписали несправжнє ім’я.

Під час допиту північнокорейський військовий запевнив, що ні він, ні інші військові з його підрозділу не захоплювали у полон українських військовослужбовців.

Президент Володимир Зеленський пояснив, що українські спецслужби ретельно встановлюють всі факти пов’язані з участю військових з КНДР у війні проти України, аби показати Світу, як їх використовує Росія.

«Світ знатиме повну правду про те, як Росія використовує таких хлопців, які росли в повному інформаційному вакуумі, взагалі нічого не знають про Україну та використовуються Росією виключно для того, щоб продовжити та розширити цю війну. Тільки Росії потрібна ця війна», – наголосив Володимир Зеленський.

Зазначимо, що Сеул планує обговорити з Києвом можливість передачі полонених з КНДР до Південної Кореї. Речник міністерства закордонних справ Південної Кореї Лі Чже Вунг пояснив, що їхня Конституція визнає весь Корейський півострів своєю територією, а його жителів – своїми громадянами.

Нагадаємо, 11 січня Володимир Зеленський повідомив, що до Києва доставили двох військових з КНДР, яких Сили оборони захопили у полон на Курщині. Президент наголосив, що захопити у полон північнокорейських військових важко, адже Росія робить все, щоб приховати їхню участь у війні проти України. Зокрема, росіяни «добивають» поранених військових. Полоненим північнокорейцям надали медичну допомогу та утримують в належних умовах.

Згодом Володимир Зеленський повідомив, що Україна готова передати Північній Кореї полонених військових, але за умови, якщо диктатор КНДР організує їхній обмін на українських захисників, які перебувають у полоні в Росії.

Додамо, що за даними розвідки Південної Кореї, станом на 13 січня, війська КНДР втратили в Україні 300 військових загиблими, ще 2700 – отримали поранення.