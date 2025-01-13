Військові КНДР, яких українці взяли в полон на Курщині, раніше служили в північнокорейській розвідці

Північнокорейські війська, які беруть участь у повномасштабній війні на боці Росії, втратили загиблими близько 300 солдатів, ще 2700 отримали поранення. Про це в понеділок, 13 січня, повідомило південнокорейське агентство Yonhap.

За словами представника керівної Партії народної влади Лі Сонг Квена, цією інформацією поділилась Національна розвідувальна служба Південної Кореї під час закритого засідання парламентського комітету з розвідки.

«Національна розвідувальна служба заявила, що пояснює масові жертви серед північнокорейських солдатів їхнім “нерозумінням сучасної війни”, в тому числі “марною” стріляниною по безпілотниках з великої відстані», – ідеться в повідомленні.

Там нагадали, що Північна Корея змушує своїх солдатів чинити самогубство, щоб не потрапити в полон до українських військових.

Лі Сонг Квен відреагував на нещодавно оприлюднене президентом України Володимиром Зеленським відео з двома військовополоненими солдатами КНДР на Курщині. Він зауважив, що один з військовополонених не висловлював наміру повернутися на батьківщину, а заявив, що хоче жити в Україні. Натомість інші отримають можливість поширювати правду про російсько-українську війну корейською мовою.

У НРС зазначили, що двоє солдатів з КНДР, яких взяли в полон українські війська в Курській області Росії, служили в Головному розвідувальному управлінні – ключовому північнокорейському військовому розвідувальному агентстві.

Нагадаємо, 11 січня президент Володимир Зеленський розповів, що до Києва доставили двох поранених військових КНДР, яких українські бійці взяли в полон в Курській області. За словами президента, це було зробити непросто, оскільки росіяни й військові з КНДР добивають своїх поранених, аби знищити докази їхньої участі у повномасштабній війні проти України.

Наступного дня, 12 січня, президент повідомив, що Україна зможе передати північнокорейському диктатору Кім Чен Ину полонених на фронті солдатів з КНДР за умови обміну на українських військових, що перебувають в російському полоні. Володимир Зеленський додав, що обмінюватимуть лише тих північних корейців, які захочуть повернутися до КНДР.