У регіонах України відкриють представництва Коордштабу з питань повернення полонених. Рада штабу у середу, 16 квітня, повідомила про врегулювання роботи регіональних консультаційних центрів.

Рада Координаційного штабу узгодила роботу регіональних груп, які запрацюють на місцях орієнтовно з травня. Також на засіданні було унормовано продовження роботи та центрів підтримки для родичів полонених, які нещодавно запрацювали у Львові, Вінниці, Миколаєві та Харкові.

«Робота із пошуку і звільнення полонених не припиняється ні на хвилину. Кожен із нас усвідомлює її важливість та відповідальність», – зазначив голова Служби безпеки України генерал-лейтенант Василь Малюк.

Відомо, що за понад 3 роки повномасштабної війни вдалося повернути з російського полону 4306 українських захисників і цивільних.

Міністр оборони України Рустем Умеров наголосив, що всю актуальну та необхідну інформацію з питання безвісти зниклих та полонених потрібно брати в Координаційному штабі, оскільки це єдиний орган який здійснює заходи щодо повернення громадян.

Голова СБУ також додав, що окрім розшукової та організаційної роботи, слідчі також проводять всі необхідні процесуальні дії із військовополоненими, які воювали у складі російської армії, зокрема, мова йде й про громадян Китаю. За словами Малюка, Україна готова обміняти їх на українських захисників.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявляв, що проведення акцій підтримки щодо полонених українців не допомагає, а шкодить. За його словами, учасники протестів самі розуміють негативні наслідки від проведення таких акцій.