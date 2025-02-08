Головне управління розвідки міноборони України повідомило, що росіяни готують провокації проти Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Відповідне повідомлення розвідка опублікувала у суботу, 8 лютого, у своєму Telegram-каналі.

За даними розвідки, росіяни планують поширити фальшиві документи, йдеться про папери з емблемами та «шапкою» Координаційного штабу.

«Зазначені матеріали не відповідають стандартам документообігу, містять прізвища посадових осіб, які не мають стосунку до Коордштабу, та вигадані назви начебто регіональних підрозділів. Грубо сфальшовані, такі папери не витримують жодної критики», – йдеться у повідомленні розвідки.

Зазначається, що мета російської пропаганди – дискредитувати роботу державних структур та посіяти недовіру. Який саме буде зміст у підготовлених росіянами документів, у ГУР не повідомили, однак закликали українців не довіряти неперевіреним людям і організаціям, які можуть пропонувати допомогу, а також не поширювати дезінформацію.

«Про будь-яку спробу вимагати гроші за “послуги”, пов'язані з поневоленими українцями, просимо негайно повідомляти правоохоронні структури. Наголошуємо, що абсолютно вся допомога спеціалістів Координаційного штабу є безкоштовною», – зазначили у розвідці.

Нагадаємо, у 2023 році росіяни за допомогою масштабної інформаційної операції «Майдан 3» намагались влаштувати в Україні державний переворот. Вони хотіли посіяти в Україні паніку та розпалити ворожнечу серед українців. Інформаційна операція коштувала Росії 250 млн доларів, однак вона не дала результату.