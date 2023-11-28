За проект осінньо-зимової дестабілізації в Україні відповідають Владіслав Сурков і Сєргей Кірієнко

Спрямована на розпалювання ворожнечі, загострення суперечностей в Україні, а також поширення страху і паніки російська інформаційна операція «Майдан 3» вже коштувала Кремлю 250 млн доларів. Про це розповів представник Головного управління розвідки Андрій Черняк, пише сайт «Бабель».

За його словами, це найдорожча кампанія Росії від 2014 року та Революції гідності, на дискредитацію якої росіяни витрачали десятки мільйонів доларів. Її вели за допомого Telegram.

Інформаційними та інформаційно-психологічними операціями займаються підрозділи, створені в усіх російських спецслужбах, зокрема в Головному управлінні Генштабу ЗС РФ та Федеральній службі безпеки, а також при міноборони Росії та адміністрації російського президента Владіміра Путіна.

Зокрема, за проект осінньо-зимової дестабілізації в Україні відповідає перший заступник адміністрації президента РФ Сєргей Кірієнко. Також у кремлівському задумі змістити акценти із зовнішньої загрози на внутрішні суперечності в Україні бере участь заступник голови уряду РФ Владіслав Сурков, який раніше був ідеологом проекту «Новоросія».

Як інформував ZAXID.NET, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни прагнуть посіяти розкол в українському суспільстві, створити хаос усередині країни та, зрештою, усунути президента. І назвав цю кампанію «Майдан 3».