Зеленський заявив, що Росія готує державний переворот в Україні

Росія прагне посіяти розкол в українському суспільстві, створюючи хаос всередині країни, аби усунути владу. Про це 16 листопада заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю групі іноземних журналістів, серед яких були представники Bloomberg.

За словами Зеленського, інформацією про спробу перевороту володіє українська розвідка. Також ці дані підтверджують союзники України. План дестабілізації росіяни назвали «Майдан-3».

«Майдан для них – це переворот, тому операція зрозуміла», – сказав Зеленський.

Водночас, Зеленський відкинув переговори з Владіміром Путіним, заявивши, що уряд України «не погодиться на щось, що нагадує заморожений конфлікт».

До слова, 14 листопада українське видання Online.ua, посилаючись на власні джерела в секторі безпеки та оборони України, написало, що з листопада російські спецслужби розпочали масштабну інформаційну атаку «Майдан-3», метою якої є дестабілізація України. За даними ЗМІ, терміни проведення нової інформаційної атаки російськими спецслужбами на Україну – листопад - грудень 2023 року.

Куратором операції, як пише видання, став перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сєргєй Кірієнко, а ідеологом – Владіслав Сурков, один з авторів так званого проекту «Новоросія».