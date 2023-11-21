Президент Володимир Зеленський попереджає, що війна в Україні може перерости у Третю світову війну. Про це він заявив 21 листопада в інтерв'ю таблоїду The Sun.

Зеленський вважає, що президент РФ Владімір Путін свідомо «розпалює по всьому світу пожежі », які ризикують вийти з-під контролю, якщо його не зупинити. Він заявив, що напад ХАМАС на Ізраїль був «дуже великим бажанням Росії», яка допомагала тренувати бойовиків ХАМАС. Також росіяни, за словами Зеленського, готуються спровокувати нові конфлікти.

«Україна сьогодні перебуває в центрі цих глобальних ризиків Третьої світової війни. І я дійсно думаю, що Росія буде тиснути доти, доки Сполучені Штати і Китай разом не скажуть їм дуже, дуже серйозно, щоб вони забиралися геть із території … Росія зараз не відчуває, що весь світ проти неї. Ми справді думаємо, що вони готуються зараз на Балканах, вони роблять нові кроки. І ми думаємо, що вони намагаються підготувати або навіть навчити деяких людей. І я думаю, вони не закінчать. Ідея полягає в тому, щоб почати один конфлікт, розпалити нові пожежі… Я думаю, ідея Росії полягає в дестабілізації завдяки новим осередкам вогню», – зазначив президент України.

Зеленський також констатував, що Київ стикається з багатьма викликами, серед яких і проблеми з підтримкою в Конгресі США, а ситуація на Близькому Сході не допомагає Україні. Зеленський визнав, що без західної допомоги Україна не зможе перемогти, бо її власних військових і фінансових ресурсів буде недостатньо, щоб захистити себе.

Проте український лідер переконаний, що якщо Росія переможе Україну, то наступними будуть країни НАТО.

«Ми втрачаємо наших людей, а не європейців, американців. Я, звичайно, не бажаю вам втрачати своїх солдатів … Якщо вони вб'ють нас, якщо вони знищать нас, вони дуже швидко окупують країни НАТО, і після цього ви будете виводити своїх солдатів. Якщо ви не перекинете своїх солдатів воювати за НАТО проти Росії, то НАТО не буде», – зазначив Зеленський.