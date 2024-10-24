Головне управління розвідки попередило про те, що в Україні планують організувати проплачені мітинги, щоб дискредитувати військово-політичне керівництво України. Про це йдеться у повідомленні ГУР, опублікованому у четвер, 24 жовтня.

За даними української розвідки, анонімні Telegram-канали шукають людей, які погодяться за гроші взяти участь у так званих мітингах. ГУР попереджає, що ці псевдопротести спрямовані на дискредитацію військово-політичного керівництва країни, зокрема, українських спецслужб.

«Тих, хто купується, просять знімати фото та відео з провокативних акцій, аби створити “картинку” з метою суспільної поляризації та створенню напруги всередині України», – зазначили у ГУР.

Проплачені мітинги планують організувати у Києві, Одесі, Дніпрі та інших обласних центрах. Розвідка наголошує, що участь у подібних заходах шкодить національній безпеці та закликає громадян України не брати у них участь.

До слова, у 2023 році росіяни планували влаштувати в Україні держпереворот. Окупанти підготували масштабну інформаційну операцію «Майдан 3». Метою операції було розпалити ворожнечу серед українців, а також поширити страх та паніку. Інформаційна операція коштувала Росії 250 млн доларів, однак окупанти не змогли досягнути своїх цілей.

Нагадаємо, у травні на Київщині Служба безпеки затримала п’ятьох блогерів, які знімали провокативні відео та ідеологічно допомагали російським пропагандистам. Зокрема, вони намагалися зірвати процес мобілізації в Україні. Чоловіки публікували фейкові дописи та у прямих трансляціях зливали інформацію про Збройні сили України.