Провокаторам загрожує до восьми років позбавлення волі

У Київській області СБУ затримала п’ятьох блогерів, які знімали провокативні відео та ідеологічно допомагали російським пропагандистам, намагаючись зірвати процес мобілізації в Україні. Чоловіки публікували фейкові пости та зливали інформацію про ЗСУ у прямих трансляціях, повідомили у прес-службі СБУ у п’ятницю, 10 травня.

За даними слідства, мешканці Київської області робили деструктивні відео та тексти, в яких розповідали фейкові історії, намагаючись дискредитувати військовослужбовців ЗСУ та представників ТЦК та СП. Провокативні матеріали масово використовували у постановочних сюжетах російські пропагандисти.

«Також фігуранти поширювали інформацію про місця дислокації та маршрути переміщення українських захисників. Ці координати агресор міг використати для здійснення прицільних ракетно-дронових ударів по місцях перебування Сил оборони», – повідомили у прес-службі СБУ.

Правоохоронці затримали:

киянина , який робив трансляції, в яких оприлюднював місця, де перебували військові, а також поширював фейки про ЗСУ;

, який робив трансляції, в яких оприлюднював місця, де перебували військові, а також поширював фейки про ЗСУ; київського таксиста , який був адміністратором мережі анонімних Telegram-каналів, в яких він поширював російські наративи про мобілізацію та зливав інформацію про військовослужбовців;

, який був адміністратором мережі анонімних Telegram-каналів, в яких він поширював російські наративи про мобілізацію та зливав інформацію про військовослужбовців; провокатора з Києва , який публічно закликав до зриву мобілізації шляхом силового опору військовим ТЦК;

, який публічно закликав до зриву мобілізації шляхом силового опору військовим ТЦК; двох чоловіків з Київщини, які поширювали у чат-ботах інформацію про дислокацію ЗСУ в області – частину ресурсів координували з Росії.

П’ятьом провокаторам повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності ЗСУ). Їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Триває слідство.