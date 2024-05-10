На Кіровоградщині російський агент намагався встановити вебкамеру для зйомки військових ешелонів
Чоловіка спіймали на спробі зафіксувати пересування потягів із військовим вантажем
Служба безпеки України викрила та затримала російського інформатора, який збирав інформацію про залізничні перевезення військових вантажів. Чоловіка спіймали, коли він намагався встановити веб-камеру поблизу одного із залізничних мостів, повідомили у прес-службі СБУ у п’ятницю, 10 травня.
За даними слідства, мешканець Кропивницького співпрацював з російськими окупантами та мав дізнатися координати рухомих складів ЗСУ в регіоні. Передавати координати чоловік мав для планування удару по залізничній інфраструктурі України.
«Для виконання завдання він намагався встановити вебкамеру поблизу одного з мостів, щоб зафіксувати “графіки” переміщення військових ешелонів. Таким чином ворог сподівався порушити постачання української зброї та боєприпасів на передову східного та південного фронтів», – повідомили у прес-службі СБУ.
Ворожого інформатора затримали, коли він намагався встановити вебкамеру поблизу залізниці. Під час обшуку правоохоронці виявили в чоловіка мобільний телефон, на який виводилася інформації з камери.
Російському поплічнику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї чи складу ЗСУ). Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі.