Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі

Служба безпеки України викрила та затримала російського інформатора, який збирав інформацію про залізничні перевезення військових вантажів. Чоловіка спіймали, коли він намагався встановити веб-камеру поблизу одного із залізничних мостів, повідомили у прес-службі СБУ у п’ятницю, 10 травня.

За даними слідства, мешканець Кропивницького співпрацював з російськими окупантами та мав дізнатися координати рухомих складів ЗСУ в регіоні. Передавати координати чоловік мав для планування удару по залізничній інфраструктурі України.

«Для виконання завдання він намагався встановити вебкамеру поблизу одного з мостів, щоб зафіксувати “графіки” переміщення військових ешелонів. Таким чином ворог сподівався порушити постачання української зброї та боєприпасів на передову східного та південного фронтів», – повідомили у прес-службі СБУ.

Ворожого інформатора затримали, коли він намагався встановити вебкамеру поблизу залізниці. Під час обшуку правоохоронці виявили в чоловіка мобільний телефон, на який виводилася інформації з камери.

Російському поплічнику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї чи складу ЗСУ). Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі.