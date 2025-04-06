Буданов вказав на шкоду від поширення повідомлень про протести в інфопросторі

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що проведення акцій підтримки щодо полонених українців не допомагає, а шкодить. Про це він сказав в інтерв’ю військовослужбовиці, авторці YouTube-каналу Анні Максимчук.

За словами очільника ГУР, учасники протестів за звільнення полонених самі розуміють негативні наслідки від проведення таких акцій.

«Але, зрештою, я і людей розумію. Їм треба якось відчувати, що вони щось роблять для того, щоб їхні рідні повернулися. Хоча зрештою вони створюють лише проблеми», – зазначив він.

Відповідаючи на питання, чи потрібно суспільству знати всю правду про війну, Кирило Буданов сказав, що громадяни мають бути готовими дізнатися правду згодом, але не під час активних бойових дій.

«Під час війни знати всю правду, думаю, це зайве. Інакше можуть різні думки в людей з’являтися. Я не кажу про спотворену реальність… Просто свідомість людей не завжди пристосована до сприйняття жорсткої правди. Не треба цим випробовувати людей», – додав посадовець.

Як писав ZAXID.NET, 19 березня відбувся 65-й обмін військовополоненими між Україною та Росією. Військовополонених обміняли у форматі 175 на 175. Ще 22 українських важкопоранених бійців повернули поза обміном.