У Росії суд виніс вирок 23 військовополоненим «азовцям»
Українцям призначили покарання у вигляді позбавлення волі від 13 до 23 років
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Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив українських військових, які служили у полку «Азов». Про це у середу, 26 березня, повідомила «Медіазона».
У Ростові-на-Дону суд оголосив вирок 23 українцям, призначивши покарання у вигляді позбавлення волі від 13 до 23 років. Звинувачення проти полонених українців ґрунтувалися на тому, що всі вони в різний час служили в «Азові». За версією російських слідчих, підсудні висловлювали «негативне ставлення до російськомовного населення», а також дотримувалися «проукраїнських радикальних поглядів».
«Деякі брали участь в обороні Маріуполя та комбінату «Азовсталь», інші на момент російського вторгнення вже залишили службу і були затримані вдома або під час фільтрації», – додають російські журналісти.
Серед засуджених були також українці, які працювали у тиловому забезпеченні: кухарі, колишні кінологи, водії.
Російський суд визнав українських полонених винними за кількома статтями:
- насильницьке захоплення влади,
- організація діяльності терористичної організації,
- проходження навчання для терористичної діяльності.
Спочатку у справі фігурували 24 людина. Проте у липні 2024 року у полоні помер водій полку «Азов» Олександр Іщенко. Щодо нього справу закрили, у російських документах вказано, що причина його смерті не встановлена. Офіс генпрокурора України розслідує жорстоке поводження з українськими полоненими.
Також двох військових, а саме Давида Касаткіна та Дмитра Лабінського, повернули в Україну в рамках обміну. Пізніше з полону вдалося повернути ще дев'ятьох жінок.
Відтак перед російським судом постали 12 українців:
- Олександр Мухін, отримав 22 роки в’язниці;
- Ярослав Ждамаров – 22 роки;
- Олег Жарков – 13 років;
- Анатолій Грицик – 13 років;
- Олексій Смиков – 13 років;
- Олег Міжгородський – 17 років;
- Олександр Ірха – 15 років;
- Артем Гребешков – 20 років;
- Артур Грецький – 22 роки;
- Олександр Мероченець – 22 роки;
- Олег Тишкул – 22 роки;
- Микита Тімонін – 22 роки.
Одинадцятьом фігурантам справи, які повернулися в Україну в рамках обміну, вироки винесли заочно. Серед них Касаткін та Лабінський, яких засудили до 23 років колонії суворого режиму.
Нагадаємо, у серпні 2023 року так званий суд підконтрольної Росії «ДНР» засудив до 24 років ув'язнення полонених бійців полку «Азов» Павла Артеменка й Антона Романюка.