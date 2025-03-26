Перед російським судом постали 12 українців

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив українських військових, які служили у полку «Азов». Про це у середу, 26 березня, повідомила «Медіазона».

У Ростові-на-Дону суд оголосив вирок 23 українцям, призначивши покарання у вигляді позбавлення волі від 13 до 23 років. Звинувачення проти полонених українців ґрунтувалися на тому, що всі вони в різний час служили в «Азові». За версією російських слідчих, підсудні висловлювали «негативне ставлення до російськомовного населення», а також дотримувалися «проукраїнських радикальних поглядів».

«Деякі брали участь в обороні Маріуполя та комбінату «Азовсталь», інші на момент російського вторгнення вже залишили службу і були затримані вдома або під час фільтрації», – додають російські журналісти.

Серед засуджених були також українці, які працювали у тиловому забезпеченні: кухарі, колишні кінологи, водії.

Російський суд визнав українських полонених винними за кількома статтями:

насильницьке захоплення влади,

організація діяльності терористичної організації,

проходження навчання для терористичної діяльності.

Спочатку у справі фігурували 24 людина. Проте у липні 2024 року у полоні помер водій полку «Азов» Олександр Іщенко. Щодо нього справу закрили, у російських документах вказано, що причина його смерті не встановлена. Офіс генпрокурора України розслідує жорстоке поводження з українськими полоненими.

Також двох військових, а саме Давида Касаткіна та Дмитра Лабінського, повернули в Україну в рамках обміну. Пізніше з полону вдалося повернути ще дев'ятьох жінок.

Відтак перед російським судом постали 12 українців:

Олександр Мухін, отримав 22 роки в’язниці;

Ярослав Ждамаров – 22 роки;

Олег Жарков – 13 років;

Анатолій Грицик – 13 років;

Олексій Смиков – 13 років;

Олег Міжгородський – 17 років;

Олександр Ірха – 15 років;

Артем Гребешков – 20 років;

Артур Грецький – 22 роки;

Олександр Мероченець – 22 роки;

Олег Тишкул – 22 роки;

Микита Тімонін – 22 роки.

Одинадцятьом фігурантам справи, які повернулися в Україну в рамках обміну, вироки винесли заочно. Серед них Касаткін та Лабінський, яких засудили до 23 років колонії суворого режиму.

Нагадаємо, у серпні 2023 року так званий суд підконтрольної Росії «ДНР» засудив до 24 років ув'язнення полонених бійців полку «Азов» Павла Артеменка й Антона Романюка.