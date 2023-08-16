Терористи «судять» захисників України за нібито обстріл житлових будинків

Так званий суд підконтрольної Росії терористичної організації «ДНР» у середу, 16 серпня засудив до 24 років ув'язнення полонених бійців полку «Азов» Павла Артеменка й Антона Романюка, повідомила Головна військова прокуратура Росії.

Згідно з повідомленням, так званий «верховний суд ДНР» звинуватив засуджених військових полку «Азов» у «обстрілі житлових будинків "ДНР" під час відступу навесні 2022 року».

Нагадаємо, що 14 червня росіяни почали в Ростові-на-Дону судилище над 22 «азовцями», які захищали Маріуполь та «Азовсталь». Водночас деякі з них вже звільнилися зі служби та обіймали в полку цивільні посади. Серед тих, кого «судили», були вісім жінок і 14 чоловіків, зокрема екс-командир роти. Офіційно відомо про дві статті російського Кримінального кодексу, за якими судили усіх: причетність до «терористичної організації» та «спроба насильницького захоплення влади» на окупованій частині Донецької області. Цим судом Росія порушує Женевські конвенції, які забороняють брати цивільних у полон і судити військових за те, що вони виконували свої обовʼязки.

Раніше у травні 2022 року після тривалої важкої оборони Маріуполя «азовці» були вивезені з міста на окуповану територію Донеччини, яку контролюють терористи з «ДНР», зокрема, у тимчасово окуповані Новоазовськ та Оленівку. 29 липня росіяни вчинили теракт у в’язниці в Оленівці, де утримували близько 200 полонених українців, переважно «азовців».