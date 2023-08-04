Денис «Редіс» Прокопенко взяв участь у тактичних навчаннях «Азову». Відповідні фото 4 серпня опублікувала прес-служба бригади НГУ «Азов». Денис Прокопенко керував захистом Маріуполя та обороною «Азовсталі». В травні 2022 року разом із усіма азовцями він потрапив у російський полон. У вересні він та інші командири із «Азовсталі» повернулися з полону, втім за вимогою російської сторони вони перебували у Туреччині. На початку липня Денис Прокопенко повернувся в Україну й заявив, що після реабілітації повернеться на військову службу.

Фото прес-служби «Азову»