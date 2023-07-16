Командир «Азову» Денис «Редіс» Прокопенко повертається на військову службу
Наразі підполковник проходить реабілітацію, після якої повернеться до «Азову»
Оборонець Маріуполя та «Азовсталі», командир бригади «Азов», підполковник Денис «Редіс» Прокопенко, який нещодавно повернувся до України після звільнення з російського полону, зустрівся з особовим складом бригади та анонсував своє повернення на службу. Про це повідомили у прес-службі «Азову» у неділю, 16 липня.
Денис Прокопенко заявив, що продовжить військову справу, оскільки бачить себе тільки в ній. «Редіс» знову стане командиром бригади, плануючи займатися доукомплектуванням та підвищувати бойову підготовку.
«Перебуваючи у полоні, я сказав, що для мене ця війна не закінчиться, доки ми не повернемо з полону нашого останнього бійця та не відновимо кордони України на стан 1991 року. Я – солдат. Мене не цікавлять ніякі інші напрямки діяльності, крім військової справи. Моє серце, моя душа, моє тіло належать Азову», – розповів «Редіс».
Наразі Денис Прокопенко проходить реабілітацію після полону. У прес-службі «Азову» повідомили, що найближчим часом командир бригади повернеться до виконання своїх обов'язків.
Нагадаємо, 22 вересня 2022 року Україна повернула з російського полону 215 військових, зокрема, 108 оборонців «Азовсталі», серед яких були командири бригади. Згідно з умовами обміну, командири «Азову» мали перебувати у Туреччині під особистими гарантіями захисту президента Реджепа Тайїпа Ердогана до кінця війни, щоб уникнути їх повернення в зону бойових дій.
Та 8 липня президент України Володимир Зеленський повідомив, що командири захисників «Азовсталі» повертаються з Туреччини в Україну. Того ж дня президент та звільнені командири прибули до Львова, де Денис Прокопенко натякнув про продовження своєї військової служби. За словами посла України в Туреччині, Анкара не висувала Києву жодних умов стосовно повернення п'ятьох командирів оборони Маріуполя.