За словами «Редіса», його не цікавлять жодні напрямки роботи, окрім військової справи

Оборонець Маріуполя та «Азовсталі», командир бригади «Азов», підполковник Денис «Редіс» Прокопенко, який нещодавно повернувся до України після звільнення з російського полону, зустрівся з особовим складом бригади та анонсував своє повернення на службу. Про це повідомили у прес-службі «Азову» у неділю, 16 липня.

Денис Прокопенко заявив, що продовжить військову справу, оскільки бачить себе тільки в ній. «Редіс» знову стане командиром бригади, плануючи займатися доукомплектуванням та підвищувати бойову підготовку.

«Перебуваючи у полоні, я сказав, що для мене ця війна не закінчиться, доки ми не повернемо з полону нашого останнього бійця та не відновимо кордони України на стан 1991 року. Я – солдат. Мене не цікавлять ніякі інші напрямки діяльності, крім військової справи. Моє серце, моя душа, моє тіло належать Азову», – розповів «Редіс».

Наразі Денис Прокопенко проходить реабілітацію після полону. У прес-службі «Азову» повідомили, що найближчим часом командир бригади повернеться до виконання своїх обов'язків.

Нагадаємо, 22 вересня 2022 року Україна повернула з російського полону 215 військових, зокрема, 108 оборонців «Азовсталі», серед яких були командири бригади. Згідно з умовами обміну, командири «Азову» мали перебувати у Туреччині під особистими гарантіями захисту президента Реджепа Тайїпа Ердогана до кінця війни, щоб уникнути їх повернення в зону бойових дій.

Та 8 липня президент України Володимир Зеленський повідомив, що командири захисників «Азовсталі» повертаються з Туреччини в Україну. Того ж дня президент та звільнені командири прибули до Львова, де Денис Прокопенко натякнув про продовження своєї військової служби. За словами посла України в Туреччині, Анкара не висувала Києву жодних умов стосовно повернення п'ятьох командирів оборони Маріуполя.