Герої-оборонці Маріуполя зустрілися зі своїми рідними у Львові

У суботу, 8 липня, президент України Володимир Зеленський разом з командирами з «Азовсталі», які понад дев’ять місяців після звільнення з російського полону перебували в Туреччині, побували з візитом у Львові. Герої зустрілися зі своїми рідними та коротко поспілкувалися з журналістами. Володимир Зеленський подякував президенту Туреччини за те, що українські захисники вже вдома. Згодом президент України взяв участь у молитві за Україну біля пам'ятника Тарасові Шевченку в центрі міста.

Разом з президентом Володимиром Зеленським до Львова прибули командир полку «Азов» Денис Прокопенко, заступник командира «Азову» Святослав Паламар з позивним «Калина», який родом з Миколаєва на Львівщині, а також в. о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський («Волина»), старший офіцер «Азову» Олег Хоменко і командир 12-ї бригади НГУ Денис Шлега.

«Дякую турецькій стороні і президенту Ердогану за те, що все вийшло», – сказав Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами.

Командир полку «Азов» Денис Прокопенко подякував президенту та українським захисникам, які продовжували боротьбу з окупантом на фронті у той час, коли він та його побратими перебували в полоні.

«З сьогоднішнього дня ми разом з вами продовжуємо боротьбу. Ми обов’язково своє слово ще скажемо в бою. Найголовніше на сьогодні, що українська армія перехопила стратегічну ініціативу на лінії фронту і з кожним днем ми просуваємось вперед і знищуємо ворога, звільняємо тимчасово окуповані території і, впевнений, зробимо все можливе і неможливе, щоби прискорити цей процес, щоб війна дійшла до свого логічного завершення», – сказав Денис Прокопенко.

Командири з «Азовсталі» та президент у Львові (фото Першої приватної мемарні та ZAXID.NET)

Командир «Азову» ствердно відповів на уточнююче запитання журналістів, чи планує він разом з побратимами повертатися на фронт. Також про це заявив Святослав Паламар («Калина»).

Згодом у 500-й день повномасштабної війни на проспекті Свободи відбулася молитва за Україну. Як повідомляє кореспондент ZAXID.NET з місця події, на площі зібралися чимало львів'ян. Разом з президентом були присутні керівник Офісу президента Андрій Єрмак, прем’єр Денис Шмигаль, керівники Львова та області, предстоятель ПЦУ митрополити Епіфаній та представники духовенства різних конфесій. Львів'яни очікували зустрічі з командирами, які повернулися в Україну, однак їх на площі вже не було.

22 вересня Україна повернула з російського полону 215 військових, зокрема, 108 бійців «Азову». Тоді з полону були звільнені й командири, яке керували обороною «Азовсталі». Відповідно до умов обміну, вони мали перебувати у Туреччині під особистими гарантіями захисту президента Реджепа Тайїпа Ердогана до кінця війни, щоб уникнути їх повернення в зону бойових дій.

Але 8 липня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Герої України повертаються з Туреччини додому.