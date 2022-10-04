Нагороди командирам вручив голова Офісу президента Андрій Єрмак у Туреччині

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України чотирьом звільненим з російського полону командирам з «Азовсталі». Відповідні укази оприлюднені 4 жовтня на сайті глави держави.

Звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка» присвоєно заступнику командира полку «Азов» Святославу Паламарю з позивним «Калина», який родом з Миколаєва на Львівщині, а також в. о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергію Волинському («Волина»), старшому офіцеру «Азову» Олегу Хоменку і командиру 12-ї бригади НГУ Денису Шлезі.

Усі четверо разом із командиром полку «Азов» Денисом Прокопенком («Редіс») перебувають у Туреччині за умовами обміну під особистими гарантіями захисту президента Реджепа Тайїпа Ердогана.

Найвищу державну нагороду присвоєно «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові, вірність військовій присязі».

Урочисте вручення нагород відбулося напередодні під час зустрічі голови Офісу президента Андрія Єрмака та першої леді Олени Зеленської із захисниками «Азовсталі» та членами їхніх родин у Туреччині. Командиру «Азову» Денису Прокопенку звання Героя України присвоєно указом президента ще у березні цього року.