П’ятеро командирів «Азовсталі» перебуватимуть у Туреччині до кінця війни

Пʼятеро звільнених з російського полону командирів з «Азовсталі», які зараз перебувають у Туреччині, зустрілись там зі своїми рідними. Про це повідомили Офіс президента і перша леді Олена Зеленська.

Командир полку Національної гвардії «Азов» Денис Прокопенко (Редіс), його заступник Святослав Паламар, в. о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський (Волина), старший офіцер «Азова» Олег Хоменко і командир 12-ї бригади НГУ Денис Шлега перебувають у Туреччині за умовами обміну під особистими гарантіями захисту Президента Реджепа Тайїпа Ердогана.

Присутній на зустрічі керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак від імені Президента України Володимира Зеленського та від себе особисто висловив подяку і щиру повагу українським військовим за їхню мужність, звитягу та стійкість.

«Ми мусимо звільнити всіх, хто залишається в російському полоні та за ґратами, усіх, хто був примусово депортований. Ви розумієте, як це важливо. Люди – це найцінніше, що є в України. І ми наполегливо боремося за повернення кожного нашого воїна й кожного цивільного», – зазначив керівник ОПУ.

Зустрілася зі звільненими українськими командирами і перша леді Олена Зеленська.

«Під час візиту до Туреччини змогла зустрітися з нашими хлопцями з «Азова». Тут вони перебувають за умовами обміну, і сьогодні керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку вдалося організувати їм зустріч із родинами. Емоцій багато. Шлях до цієї миті був довгий і важкий. Нарешті вони змогли обійнятися. Передала їм привіт і подяку від України, від президента та всіх людей, за яких вони воюють [...]. Напередодні зустрічалася в Стамбулі з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм. І сьогодні передала нашим захисникам і їхнім родинам його благословення», – написала перша леді Олена Зеленська.

Як інформував ZAXID.NET, внаслідок великого обміну полоненими, котрий пройшов у декілька етапів і у різних локаціях, з російського полону повернулись 215 людей. Це офіцери, командири, Герої України, захисники «Азовсталі» і вагітні жінки-військові.

Серед звільнених командир «Азова», Герой України Денис Прокопенко («Редіс»), його заступник Святослав Паламар («Калина»), виконувач обов’язків командира 36-ї бригади морської піхоти Сергій Волинський («Волина»), Олег Хоменко та Денис Шлега з Нацгвардії України. П’ятеро командирів «Азовсталі» перебуватимуть у Туреччині до кінця війни.