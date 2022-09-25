Незабаром вони зможуть зустрітися зі своїми родинами

Звільнені з полону командири з Азовсталі», які перебувають у Туреччині, невдовзі зможуть побачитись зі своїми родинами. Наразі вони проходять медогляди, повідомив керівник Офісу президент України Андрій Єрмак.

Він нині поспілкувався з героями, дізнався про їхній стан і самопочуття.

«Настрій у всіх бойовий. Хлопці проходять медичні огляди, йде ретельна перевірка їх стану. За результатами медичних аналізів, проведений поглиблений огляд терапевтом та хірургом», – розповів Єрмак у Telegram.

За дорученням президента Володимира Зеленського звільнених військових відівідав голова Фонду державного майна України Рустем Умєров, який перевірив умови, у яких перебувають українці.

«Він також координує свою роботу з усіма органами, відповідальними за безпеку наших громадян. Як розповів мені Рустем, умови проживання у хлопців – комфортні. Для нас дуже важливо, щоб українські герої мали все, що їм наразі необхідно», – додав глава ОПУ.

Як інформував ZAXID.NET, 21 вересня Україні вдалося звільнити з російського полону 215 людей. 200 українських військових обміняли на кума російського президента і воєнного злочинця Владіміра Путіна Віктора Медведчука, який «уже дав усі можливі свідчення слідству».

5 командирів з «Азовсталі» обміняли на 55 російських військових. Вони перебувають у Туреччині під гарантіями захисту та безпеки президента Реджепа Тайіпа Ердогана, вони залишаться там до кінця війни, але їхні родичі зможуть з ними бачитися. Решта полонених повернулися до України. Йдеться про командира полку «Азов» Дениса Прокопенка, заступника командира полку Святослава Паламара («Калину»), командира 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Сергія Волинського («Волину»), нацгвардійців Дениса Шелегу і Олега Хоменка.