Держава-терорист Росія досі утримує в полоні 2,5 тис. українців, серед них багато цивільних. Про це повідомила віце-прем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в інтерв'ю Українській службі «BBC».

За її словами, уже декілька обмінів поспіль цивільних не відпускають.

«Треба ставити питання руба та вимагати відпускати цивільних. Цивільні мають бути повернені, а не обмінені. І серед них є дуже багато жінок», – зауважила вона.

За словами Верещук, у полоні перебуває багато жінок. Зокрема, лише з «Азовсталі» вийшла 131 жінка. Міністерка каже, що з ними у полоні окупанти поводяться жахливо.

«Вони знущаються, вони б'ють наших жінок, вони піддають тортурам наших жінок. Світ не має мовчки дивитися та спостерігати, коли вбивають наших жінок у тюрмі», – наголосила посадовиця.

Як інформував ZAXID.NET, 21 вересня Україні вдалося звільнити з російського полону 215 людей. 200 українських військових обміняли на кума російського президента і воєнного злочинця Владіміра Путіна Віктора Медведчука, який «уже дав усі можливі свідчення слідству».

5 командирів з «Азовсталі» обміняли на 55 російських військових. Вони перебувають у Туреччині під гарантіями захисту та безпеки президента Реджепа Тайіпа Ердогана, вони залишаться там до кінця війни.