П’ятеро командирів полку «Азов» перебуватимуть у Туреччині до кінця війни

Речник президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана Ібрагім Калин розповів подробиці про узгодження обміну командирів «Азова». За його словами, спочатку в списку на обмін було 15 імен, але узгодити його після 3,5 місяців переговорів не вдалося.Про це повідомляє CNN Türk.

«Президент дуже тепло ставився до цього питання (обміну - ред.), ми близько 3,5 місяців обговорювали його з нашими колегами. Не вдалося узгодити по 15 іменам. Той список був скорочений до 5 імен. Ці 5 людей залишаться у нас в безпеці до закінчення війни», – сказав Калин.

Він зауважив, що список на обмін обговорювався і до візиту Реджепа Ердогана у Львів. Йшлося про нього і в ході зустрічі Ердогана з Путіним у Самарканді.

Як інформував ZAXID.NET, внаслідок великого обміну полоненими, котрий пройшов у декілька етапів і у різних локаціях, з російського полону повернулись 215 людей. Це офіцери, командири, Герої України, захисники «Азовсталі» і вагітні жінки-військові.

П’ятеро командирів полку «Азов» перебуватимуть у Туреччині до кінця війни. Це командир «Азова», Герой України Денис Прокопенко («Редіс»), його заступник Святослав Паламар («Калина»), виконувач обов’язків командира 36-ї бригади морської піхоти Сергій Волинський («Волина»), Олег Хоменко та Денис Шлега з Нацгвардії України.