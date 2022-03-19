Звання «Герой України» отримали Денис Прокопенко і Володимир Баранюк

Президент Володимир Зеленський надав звання Герой України командирам двох підрозділів, які продовжують героїчну оборону Маріуполя – Володимиру Баранюку (36-та бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського ВМС ЗСУ) та Денису Прокопенку, другу «Редісу» (полк Нацгвардії «Азов».

«Я хочу сьогодні окремо та щиро висловити вдячність кожному захиснику нашого міцного Маріуполя. Нашого героїчного міста, яке переживає найбільше випробування у своїй історії, в історії України. 36-та окрема бригада морської піхоти. 501-й окремий батальйон морської піхоти. 1-й окремий батальйон морської піхоти. 12-та бригада Національної гвардії. Та окремий загін спеціального призначення «Азов». Я вдячний кожному і кожній – всім нашим захисникам Маріуполя. Вдячний кожному і кожній, хто захищає Україну», – сказав президент у нічному відеозверненні, опублікованому в суботу, 19 березня.

Як пише «Новинарня», він оголосив, що за поданням головнокомандувача Збройних сил України вирішив надати звання «Герой України»:

полковнику Баранюку Володимиру Анатолійовичу, командиру 36-ї окремої бригади морської піхоти;

майору Прокопенку Денису Геннадійовичу, командиру окремого загону спецпризначення «Азов».

Це звання вони отримали за мужність, за ефективні дії з відбиття атак ворога, за захист міста-героя Маріуполя.