Командири-захисники Маріуполя досі перебували в Туреччині з моменту звільнення з російського полону у вересні 2023 року

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 8 липня, повідомив, що в Україну з Туреччини повертаються бійці, які обороняли «Азовсталь», – Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега. «Повертаємося додому з Туреччини й повертаємо додому наших героїв. Українські воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега нарешті будуть із рідними. Слава Україні!», – написав президент. Судячи з оприлюдненого відео, українські захисники повертаються на Батьківщину літаком Повітряних сил Чеської Республіки. Нагадаємо, 22 вересня 2022 року 5 командирів з «Азовсталі» обміняли на 55 російських військових. За умовами обміну з Росії, командир «Азова» Денис «Редіс» Прокопенко, заступник командира «Азова» Святослав «Калина» Паламар, старший офіцер «Азова» Олег Хоменко; командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій «Волина» Волинський та командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега повинні були перебувати в Туреччині під особистою протекцією президента Реджепа Тайіпа Ердогана до кінця війни.

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