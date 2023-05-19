Вистава відбудеться у приміщенні Першого театру, вхід вільний

У неділю, 21 травня, у приміщенні Першого театру за підтримки Львівської міської ради відбудеться документальна вистава «Матері Азову». Дата вибрана невипадково, адже з виходу Маріупольського гарнізону з Азовсталіминув рік.

«Вони виконали свій обов’язок – тримати оборону міста Маріуполь і дали дорогоцінний час для формування кістяка Української оборони по всій країні. Захисники Маріуполя виконали наказ зберегти власні життя та вийшли з Азовсталі. Зараз тисячі бійців уже рік перебувають у полоні, близько 700 з них – військові полку Азов. Тому через рік після наказу про вихід з Азовсталі Маріупольського гарнізону, закликаємо долучитися до зустрічі з матерями, дружинами, родичами захисників», – говорять організатори.

Головні героїні вистави – матері воїнів полку «Азов», які були в полоні, які залишаються в полоні, наречена воїна, якого нещодавно звільнили та її подруга.

Режисером вистави є Дмитро Бартков, керівницею проекту Ірина Артим'як. Вхід на виставу вільний.