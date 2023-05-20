22 вересня 2022 року керівників «Азову», які були на «Азовсталі» звільнили з полону

Засновниця Асоціації сімей захисників «Азовсталі» Катерина Прокопенко, дружина бійця «Редіса», розповіла, що командири «Азову» в Туреччині живуть у закритому об’єкті, але мають доступ до інформації і не зазнають тортур.

В інтерв’ю «Укрінформу», яке було опубліковане в роковини виходу захисників з «Азовсталі», вона зазначила, що командири «Азову» перебувають у безпечному місці на закритому режимному об'єкті.

«Вони перебувають у безпечному місці, тому, на щастя, землетруси їх не торкнулися. Я зараз живу в ситуації, коли мені жінки полонених просто можуть писати, навіть погрожувати, мовляв, "твій чоловік - на курорті". Це неправда. Вони на закритому режимному об'єкті. Навіть ми не знаємо, де конкретно. Вони не на курорті і не на морі», – розповіла Катерина Прокопенко.

За її словами, в інтернованих бійців є певний режим, регламентовані дзвінки, розклад. Вони не зазнають тортур, як в Росії, але, тим не менше, вони не повністю на свободі.

Прокопенко запевнила, що бійці мають доступ до інформації, вони в курсі усього, що робиться в Україні. Разом із тим вона розповіла, що керівники «Азову» відмовилися від того, щоб їх відвідували рідні, назвавши це «чоловічою військовою солідарністю» – вони хочуть морально бути на рівні зі своїм бійцями.

Нагадаємо, 22 вересня 2022 року керівників «Азову», які були на «Азовсталі» – командира Дениса Прокопенка «Редіса» та його заступника Святослава Паламара «Калину» вдалося звільнили з російського полону. Загалом 5 командирів «Азова» перебувають в Туреччині під особистими гарантіями захисту і безпеки Реджепа Ердогана.

Точний статус їх перебування у Туреччині не уточнявся. Але по суті вони є інтернованими бійцями – затриманими нейтральною державою під час збройного конфлікту до його завершення. Екс-командир полку «Азов», майор ЗСУ Максим Жорін заявляв, що у командирів «Азову», яких обміняли на Медведчука, немає нормального зв'язку, немає статусу та розуміння, скільки вони там будуть ще знаходитись і вони по суті продовжують знаходитись в полоні - тільки з покращеними умовами.