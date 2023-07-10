Президент Володимир Зеленський та командир полку «Азов» Денис Прокопенко

Посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що Анкара не висувала Києву жодних умов стосовно повернення п'ятьох командирів оборони Маріуполя, а перемовини щодо повернення велись «усім дипломатичним авангардом», в тому числі, безпосередньо між Володимиром Зеленським та Реджепом Ердоганом. Про це Боднар розповів в ефірі проекту «Радіо Свобода».

За словами посла, в Анкарі були зацікавлені у цій операції, бо в такий спосіб Туреччина посилює свої позиції на міжнародній арені. Боднар зазначив, що жодних умов щодо повернення українських військовослужбовців, про які йому було б відомо, не висувалося. Навпаки – це «особливість позиції турецької сторони як медіатора, яка надає так звані добрі послуги для того, щоб сам процес тривав».

«Її роль [Туреччини] у цьому процесі, звичайно, також важлива. Оскільки підіймаються її рейтинги. Не вважаймо, що це тільки добрий жест у бік України. Це також посилення позицій Туреччини в комунікації з російською стороною», – вважає Боднар. Він розповів, що переговори щодо звільнення командирів тривали кілька місяців. До цього процесу, за словами посла, був залучений «увесь дипломатичний авангард».

«Підготовча робота тривала впродовж декількох місяців. Президент [України Володимир Зеленський] вів переговори з президентом [Туреччини Реджепом] Ердоганом не тільки під час візиту, але й попередньо було декілька телефонних дзвінків, були контакти – звичайно, там, де тільки можна було знайти такі контакти», – резюмував посол.

22 вересня Україна повернула з російського полону 215 військових, зокрема, 108 бійців «Азову». Тоді з полону були звільнені й командири, яке керували обороною «Азовсталі». Відповідно до умов обміну, вони мали перебувати у Туреччині під особистими гарантіями захисту президента Реджепа Тайїпа Ердогана до кінця війни, щоб уникнути їх повернення в зону бойових дій.

Точний статус їх перебування у Туреччині не уточнявся. Але по суті вони були інтернованими бійцями – затриманими нейтральною державою під час збройного конфлікту до його завершення. 8 липня президент України Володимир Зеленський повідомив, що командири захисників «Азовсталі» повертаються з Туреччини в Україну.