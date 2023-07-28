Вибух, який стався рік тому в окупованій Оленівці на Донеччині в колишній колонії №120, де перебували українські військовополонені, був спричинений застосуванням реактивного термобаричного гранатомета, повідомив у п’ятницю, 28 липня, «Укрінформ» з посиланням на Управління інформаційної політики Офісу генерального прокурора.

Українські правоохоронці розслідують теракт в Оленівці з 29 липня 2022 року. Під час досудового розслідування проведено комплексну експертизу зброї та слідів і обставин її використання. Згідно з висновком експертизи, вибух було спричинено внаслідок застосування реактивного термобаричного гранатомета.

Також в Офісі генпрокурора поінформували, що за результатами проведених судових молекулярно-генетичних експертиз ідентифіковано 33 особи з числа загиблих внаслідок вибуху в оленівській колонії, тіла яких повернуто на підконтрольну Україні територію. Наразі триває ідентифікація інших 24 повернутих тіл, які могли перебувати у цій колонії, та проводяться відносно них відповідні експертизи.

Окрім того, наразі допитано як потерпілих 13 військовослужбовців, яких повернуто на підконтрольну Україні територію і які утримувалися в одному із приміщень колишньої виправної колонії в Оленівці, де стався вибух.

Також в Офісі генпрокурора зазначили, що 5 січня 2023 року генеральний секретар ООН розформував місію зі встановлення фактів обстрілу колишньої виправної колонії в Оленівці через відсутність необхідних гарантій безпеки та доступу до місця злочину. «Відновлення роботи місії найближчим часом дало б можливість доступу до місця вчинення злочину представникам міжнародних інституцій», – додали в ОГП.

Нагадаємо, у ніч на 29 липня 2022 року росіяни скоїли теракт, влаштувавши вибух у бараку виправної колонії в Оленівці, в якому перебували українські військовополонені. Тоді загинули щонайменше 50 захисників «Азовсталі». 29 липня 2022 року Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що українських полонених в Оленівці вбили «вагнерівці».