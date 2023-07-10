Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець 7 липня повідомив, що Україні вдалося повернути тіла всіх українських захисників, які загинули внаслідок теракту в Оленівці. Однак, як виявилося, це відбулося ще в жовтні. Відповідне уточнення надала «Спільнота Родин Оленівки», яка ввечері в понеділок, 10 липня, попросила ЗМІ опублікувати вказати цю інформацію.

Як пояснили на сторінці спільноти родин загиблих військових, 7 липня відбувся правозахисний форум «Лідерство права», на якому Лубінця запитали щодо теракту в Оленівці. Омбудсмен відповів, що тіла вдалося повернути до України, і зараз триває їхня ідентифікація. Також Лубінець повідомив, що вдалося обміняти декілька поранених внаслідок теракту й що Україна працює у цьому напрямку.

«На наше велике здивування, більшість засобів масової інформації подали це, як сенсаційну заяву уповноваженого, нібито тіла тільки повернули нещодавно. Зазначаємо, що тіла загиблих Україна повернула ще у жовтні минулого року, і досі не вдалося встановити точну кількість загиблих за цей тривалий час», – йдеться у заяві.

Також спільнота звернулася до Лубінця з проханням про зазначення у подібних коментарях чітких дат.

Нагадаємо, у ніч проти 29 липня на території колишньої виправної колонії № 210 смт Оленівка на тимчасово захопленій території Донецької області у будівлі, в якій утримувались українські військовополонені, стався потужний вибух. За даними російської сторони, загинули близько 50 українських захисників, ще понад 70 дістали тяжкі поранення.

3 серпня Головне управління розвідки Міноборони встановило деякі обставини навмисного вбивства українських військовополонених в колонії в Оленівці. Зокрема, в розвідці повідомили, що російська сторона не мала наміру здійснювати обмін військовополоненими та з метою приховування неналежних умов та форм допиту українських військовослужбовців (що могли б служити доказовою базою у Гаазькому суді) умисно знищила полонених.

За інформацією розвідки, мінування місця утримання українських бійців здійснили бойовики ПВК «Вагнер» з використанням легкозаймистої речовини, що призвело до швидкого поширення пожежі у приміщенні.