Бійці Нацгвардії взяли у полон групу російських піхотинців
Росіяни намагалися закріпитися в зоні відповідальності підрозділу Нацгвардії
Бійці 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України взяли в полон групу російських піхотинців на Куп’янському напрямку. Про це у понеділок, 21 квітня, повідомив командувач Нацгвардії Олександр Півненко.
На Куп’янському напрямку бійці 2-го батальйону оперативного призначення 15-ї бригади НГУ «Кара-Даг» взяли в полон ворожу групу піхоти, яка намагалася закріпитися в зоні відповідальності підрозділу.
«Підрозділами безпілотних систем ворожу групу було завчасно виявлено та створено умови для подальших дій піхотинців. Окупанти вирішили не випробовувати долю і прийняли правильне рішення здатися в полон та залишитися живими», – розповів Півненко.
Нагадаємо, 21 квітня також повідомили, що воїни Десантно-штурмових військ Збройних сил України взяли в полон 9 росіян у Курській області.