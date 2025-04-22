Росіяни прийняли рішення здатися в полон та залишитися живими

Бійці 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України взяли в полон групу російських піхотинців на Куп’янському напрямку. Про це у понеділок, 21 квітня, повідомив командувач Нацгвардії Олександр Півненко.

На Куп’янському напрямку бійці 2-го батальйону оперативного призначення 15-ї бригади НГУ «Кара-Даг» взяли в полон ворожу групу піхоти, яка намагалася закріпитися в зоні відповідальності підрозділу.

«Підрозділами безпілотних систем ворожу групу було завчасно виявлено та створено умови для подальших дій піхотинців. Окупанти вирішили не випробовувати долю і прийняли правильне рішення здатися в полон та залишитися живими», – розповів Півненко.

Нагадаємо, 21 квітня також повідомили, що воїни Десантно-штурмових військ Збройних сил України взяли в полон 9 росіян у Курській області.