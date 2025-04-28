З ворожого полону звільнили трьох українських бійців

Прикордонники-оператори розвідувальних безпілотних літальних апаратів звільнили з російського полону трьох українських бійців. Про це у понеділок, 28 квітня, повідомила Державна прикордонна служба України.

У дописі йдеться, що оператори розвіддронів виявили групу російських окупантів, які взяли у полон трьох українських бійців. Та скиди українських дронів змусили ворога втекти й залишити полонених.

Українських військових за допомогою БпЛА вивели до безпечних позицій.

«На підкріплення оперативно прибули екіпажі БпЛА 1-ї окремої танкової Сіверської бригади. Злагоджені дії та ювелірні скиди українських дронів змусили ворога втекти та залишити полонених. Далі за допомогою безпілотників наших бійців вдалося вивести до безпечних позицій», – розповідають прикордонники.

Нагадаємо, у суботу, 19 квітня, в межах обміну військовополоненими Україна повернула 277 захисників. У межах обміну вдалося повернути бійців Збройних сил України, Національної гвардії, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонників. Вони захищали Маріуполь та інші напрямки на Донеччині, а також Херсонщину, Запоріжжя та Луганщину.