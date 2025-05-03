Момент влучання у російський винищувач Су-30 з дрона Magura

У п’ятницю, 2 травня, бійці Головного управління розвідки вперше знищили російський винищувач Су-30 над Чорним морем, застосувавши морський дрон Magura. Про це повідомили 3 травня у пресслужбі ГУР, оприлюднивши відео влучання у ворожий літак.

За даними ГУР, вночі 2 травня розвідники спільно з СБУ та Силами оборони України провели операцію у Чорному морі, під час якої ліквідували російський винищувач Су-30, залучений до відбиття безпілотної атаки. В результаті роботи українських бійців морський дрон Magura влучив у борт літака.

На відео, яке оприлюднили українські розвідники, видно, як платформа Magura прицілюється та стріляє у ворожий літак над нею. Після пострілу літак загорівся та почав стрімко падати.

«Історичний удар здійснили воїни спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 ракетою безпілотної морської платформи Magura. Багатоцільовий винищувач держави-агресора Росії, чия орієнтовна вартість становить близько 50 мільйонів доларів, спалахнув у повітрі та зрештою впав у море — на дно володінь безжального “Нептуна”», – повідомили у пресслужбі ГУР.

Зазначимо, Magura V5 – український багатоцільовий надводний безпілотний човен, розроблений для ГУР Міністерства оборони України. Дрон визнали найрезультативнішим під час російсько-української війни.

Удар по російському винищувачу стався поблизу порту міста Новоросійськ. Нагадаємо, 3 травня росіяни повідомили про масовану атаку на низку областей та нібито про збиття в районі Новоросійська 47 дронів та 14 безпілотних катерів. Втім, згодом російські військові кореспонденти почали поширювати інформацію, що під час відбиття атаки був знищений російський винищувач.

Внаслідок нічної атаки у Новоросійську пошкоджені три багатоквартирні будинки. Крім того, росіяни заявили про пошкодження трьох резервуарів на зерновому терміналі. За повідомленнями місцевої влади, у місті постраждали чотири людини.

Нагадаємо, у грудні 2024 року дрони Magura V5 вперше знищили два гелікоптери Мі-8 росіян у Чорному морі біля тимчасово окупованого Криму.