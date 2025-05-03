Наслідки атаки дронів на Росію 2 травня

У ніч на суботу, 3 травня, низку регіонів Росії атакували безпілотники. Росіяни заявили про пошкодження у трьох областях, передають російські ЗМІ.

Про атаку дронів повідомила близько 20:00 низка місцевих Telegram-каналів Брянської, Ростовської області та Краснодарського краю.

Зокрема, губернатор Ростовщини Юрій Слюсарь заявив про нібито збиття БпЛА у Новошахтинську, Камєнську, Октябрьському, Усть-Донецькому та Целінському районах. Чиновник заявив, що через падіння уламків зайнялася пожежа на дахах будинків у селищі Целіна.

Влада Краснодарського краю заявила про падіння уламків дронів у станиці Тамань Темрюкського району, а також у селах Юровка та Цибанобалка. Там також внаслідок падіння уламків є пошкодження приватних будинків.

За даними росіян, на Новоросійськ уночі здійснили комбіновану атаку. Місцеві мешканці повідомили щонайменше про 15 вибухів, а також заявили про атаку безпілотних катерів та інших дронів, які атакували портове місто у кілька хвиль.

Губернатор регіону заявив, що внаслідок нічної атаки у Новоросійську пошкоджені три багатоквартирні будинки. Крім того, росіяни заявили про пошкодження трьох резервуарів на зерновому терміналі. За повідомленнями місцевої влади, у місті постраждали чотири людини.

За даними російського міністерства оборони, ППО нібито перехопила та знищила 170 дронів. В атаці росіяни традиційно звинуватили Україну. Зазначається, що 96 дронів начебто знищили над тимчасово окупованим Кримом. Нагадаємо, напередодні безпілотники та ракети атакували Крим. Telegram-канал «Кримський вітер» з посиланням на очевидців повідомив, що в Севастополі, Джанкої, а також у Саках, Новофедорівці та Качі, де розташовані військові аеродроми, лунали вибухи.

Ще 47 дронів нібито перехопили над Краснодарським краєм, 9 – над Ростовщиною, по вісім БпЛА – над Курщиною та Брянщиною, а також два над територією Бєлгородської області.

Також російське міністерство заявило про нібито знищення восьми крилатих ракет Storm Shadow та трьох керованих ракет Нептун-МД. Крім того, росіяни начебто підбили 14 безпілотних катерів.