У ніч проти 30 квітня під ударами дронів-камікадзе був Муромський приладобудівний завод (інша назва – «пороховий») у Володимирській області РФ. Це підприємство, зокрема, виробляє піротехнічні вироби й з 2023 року перебуває під санкціями Євросоюзу й України. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Пожежу на підприємстві через «падіння безпілотників» у Вербівському районі Мурома також підтвердив губернатор регіону Олександр Авдєєв.

«Безпілотники пошкодили дві споруди на підприємстві в місті: на складі сталася пожежа площею до 720 м2, інша будівля постраждала “злегка”. Зараз загоряння локалізовано», – пишуть пропагандисти.

Telegram-канал Exilenova+ зауважує, що АТ «Муромський приладобудівний завод» спеціалізується на виробництві детонаторів для всіх родів військ збройних сил РФ, МВС, ФСБ та інших силових структур.

Telegram-канал Exilenova+ ідентифікував місце потенційного удару по Муромі 30 квітня

Telegram-канал Exilenova+ ідентифікував місце потенційного удару по Муромі 30 квітня

Також пізно ввечері 29 квітня дрони атакували один з об’єктів на території Рильська Курської області. Під атакою міг бути склад із боєприпасами або ж місце дислокації російських загарбників.

Увага, на відео присутня лайлива лексика!

Виконувач обов’язків губернатора Курської області Олександр Хінштейн повідомив про трьох постраждалих внаслідок атаки на Рильськ.

«45-річного чоловіка та 21-річну дівчину зачепило уламками скла, у них діагностовано різано-різано-забійні поранення голови, верхніх і нижніх кінцівок. Ще один потерпілий чоловік 1975 року народження від госпіталізації відмовився», – ішлося в повідомленні.

Також, з його слів, від ударів безпілотників по передмістю Рильська пошкоджень зазнали три багатоквартирні будинки, приватний будинок і дитсадок.

Російське міноборони відзвітувало про нібито 34 збитих українських БпЛА над РФ упродовж ночі.

У російському відомстві зазначили, що над Курською областю начебто збили 15 дронів, над Брянською – вісім, над Орловською – сім, над Володимирською – три, і над Бєлгородською – один.

Зауважимо, на час публікації новини українська сторона офіційно не коментувала наслідки атаки на об’єкти ВПК в Росії.

Доповнено о 12:40. Джерела низки українських медіа інформують, що Муромський приладобудівний завод атакували ударні дрони Служби безпеки України. Підприємство спеціалізується на виробництві засобів запалювання боєприпасів, а також компонентів та виробів для військово-морського флоту та військової авіації РФ.

За словами співрозмовника журналістів в СБУ, на заводі пролунало п’ять вибухів. Попередньо відомо про ураження двох будівель, виникла пожежа.

Муромський приладобудівний завод внесено у санкційні списки України та ЄС, оскільки він відіграє значну роль у забезпеченні військової агресії проти України.

До слова, 29 квітня безпілотники атакували російський військовий аеродром «Саваслейка» та завод вибухових речовин імені Свердлова в Дзержинську.