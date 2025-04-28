Брянська область 28 квітня зазнала найпотужнішої атаки БпЛА

У Росії дрони в ніч на понеділок, 28 квітня, масовано атакували Брянську область. ППО нібито знищила 102 БпЛА. Про це повідомив губернатор області Алєксандр Богомаз.

За словами губернатора, Брянська область 28 квітня зазнала найпотужнішої атаки, російська ППО перехопила та знищила 102 безпілотних літальних апарати. Богомаз додав, що внаслідок атаки руйнувань зазнали цивільні об'єкти та інфраструктура. Оперативні служби ще з’ясовують наслідки обстрілу. Також він повідомив, що одна людина загинула та ще одна – поранена.

«Внаслідок атаки ЗСУ у місті Брянську, на жаль, загинув мирний житель, ще одна мешканка отримала поранення. Вона була оперативно доставлена ​​до лікарні, де їй надано всю необхідну медичну допомогу», – йдеться у дописі.

Тим часом російський Telegram-канал Astra пише, що під ударом був завод військової мікроелектроніки «Кремній ЕЛ».

Удар по заводу підтвердив також голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, «Кремній ЕЛ» виробляє мікроелектроніку для ракетних комплексів, зенітно-ракетних комплексів «Панцир», ракет «Іскандер», радіолокаційних станцій та БпЛА. Це вже не перша атака проти нього.

«Вже багато було атак, завод призупиняв роботу раніше», – додав Коваленко.

Нагадаємо, вдень середи, 23 квітня, дрони атакували територію особливої економічної зони «Алабуга» у Татарстані, де розташований завод з виробництва ударних безпілотників типу Shahed.