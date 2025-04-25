У будинок заступника голови Чеченської Республіки Мурада Саїдова влучив дрон

У п’ятницю, 25 квітня, безпілотники атакували Крим, БпЛА влучив у будинок заступника голови Чеченської Республіки Мурада Саїдова. Про це повідомив партизанський рух «АТЕШ».

Зранку 25 квітня у Саках полунали вибухи. За даними партизан, зафіксовано влучання в будинок заступника глави Чеченської Республіки Мурада Саїдова. Внаслідок падіння БпЛА є пошкодження самого будинку та автомобілів, що стояли поруч.

«Очевидно, що Сили оборони України не завдають ударів по цивільних цілях, і у цьому випадку це черговий приклад некомпетентної роботи російської ППО. Але це гарне нагадування для окупантів та їхніх поплічників, що їм час тікати з українського Криму», – додають у повідомленні.

«Кримський вітер» також писав про масовану атаку БпЛА в Криму в ніч на 25 квітня. Зазначають, що ймовірними цілями були аеродроми в Новофедорівці та Качі. Вибухи також лунали в Армянську та Красноперекопську.

Міноборони Росії повідомило, що 59 дронів атакували Крим в ніч на п’ятницю, ще 11 БпЛА були спрямовані на морську зону. Усі вони, за даними росіян, були знищені ППО.

Також в ніч на п’ятницю, 25 квітня, дрони атакували місто Шуя в Івановській області Росії. Там дислокується російська 112 ракетна бригада, що вдарила по Сумах у Вербну неділю.