ГУР дронами Prymary в Криму знищило російські РЛС, які коштують десятки мільйонів доларів
Серед знищених російських станцій РЛС «Каста», яка коштує близько 60 млн доларів
Бійці Головного управління розвідки за допомогою дронів Prymary здійснило атаки на російську техніку та судно, що базувалися у тимчасово окупованому Криму. Відео успішної операції опублікували у Telegram-каналі української розвідки у четвер, 27 березня.
На кадрах, оприлюднених розвідниками, видно як дрони Prymary уражають російську вантажівку КАМАЗ та судно «Федір Урюпін». Також українські ударні дрони знищили кілька російських дороговартісних РЛС, а саме:
- мобільну РЛС 48Я6-К1 «Подлет», що призначена для кругового огляду та виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах;
- командний пункт берегової РЛС МР-10М1Э, який використовують для вистежування надводних цілей;
- РЛС 9С32 «Имбирь» – станція наведення ракет зі складу системи протиповітряної оборони;
- командний пункт РЛС СТ-68, що виявляє маловисотні цілі;
- мобільну РЛС 39Н6 «Каста-2Е2», що призначена для розпізнавання повітряних цілей, зокрема на гранично малих висотах.
Зазначимо, що російська РЛС «Каста» коштує приблизно 60 млн доларів. Сили оборони вже не вперше знищують ці російські станції. У серпні 2024 року контррозвідники СБУ разом з бійцями ЗСУ знищили російську «Касту», яку окупанти розташували у Запорізькій області.
6 березня 2025 року стало відомо, що Сили оборони уразили ще одну російську РЛС «Каста».