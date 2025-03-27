ГУР здійснило успішну атаку та техніку та РЛС росіян у Криму

Бійці Головного управління розвідки за допомогою дронів Prymary здійснило атаки на російську техніку та судно, що базувалися у тимчасово окупованому Криму. Відео успішної операції опублікували у Telegram-каналі української розвідки у четвер, 27 березня.

На кадрах, оприлюднених розвідниками, видно як дрони Prymary уражають російську вантажівку КАМАЗ та судно «Федір Урюпін». Також українські ударні дрони знищили кілька російських дороговартісних РЛС, а саме:

мобільну РЛС 48Я6-К1 «Подлет», що призначена для кругового огляду та виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах;

командний пункт берегової РЛС МР-10М1Э, який використовують для вистежування надводних цілей;

РЛС 9С32 «Имбирь» – станція наведення ракет зі складу системи протиповітряної оборони;

командний пункт РЛС СТ-68, що виявляє маловисотні цілі;

мобільну РЛС 39Н6 «Каста-2Е2», що призначена для розпізнавання повітряних цілей, зокрема на гранично малих висотах.

Зазначимо, що російська РЛС «Каста» коштує приблизно 60 млн доларів. Сили оборони вже не вперше знищують ці російські станції. У серпні 2024 року контррозвідники СБУ разом з бійцями ЗСУ знищили російську «Касту», яку окупанти розташували у Запорізькій області.

6 березня 2025 року стало відомо, що Сили оборони уразили ще одну російську РЛС «Каста».