Вартість радіолокаційної станції залежно від комплектації стартує від 60 млн доларів

Військові контррозвідники Служби безпеки України спільно зі бійцями Збройних сил України знищили російську радіолокаційну станцію 39Н6 Каста-2Е2 у Запорізькій області. Про це повідомила прес-служба відомства у середу, 14 серпня.

Як зазначили у спецслужбі, вартість РЛС залежно від комплектації стартує від 60 млн доларів.

Фактично ця радіолокаційна станція була очима російської ППО, яка контролювала наш повітряний простір. Ворог ховав її в тилу, ретельно маскував і часто передислоковував, – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що вистежили ворожу ціль військові контррозвідники із 13 Головного управління СБУ.

Уразили РЛС завдяки донатам українців, оскільки комплект техніки для розвідки та вистежування ворожих РЛС (це і наземна станція до БпЛА, і мікроавтобус, ноутбуки, живлення та звʼязок) придбав фондом Повернись живим коштом волонтерських внесків.

СБУ нагадала, що з початку повномасштабної війни різні підрозділи Служби безпеки загалом уразили на лінії фронту вже 166 засобів російської ППО і 446 радіоелектронної боротьби, а також радіоелектронної та радіотехнічної розвідки.