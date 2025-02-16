Біля Покровська знищили новітню вогнеметну систему «Тосочка»

Біля Покровська Донецької області вперше зафіксували знищення російської новітньої вогнеметної системи ТОС-2 «Тосочка». Першим фото ураженої російської системи опублікував у соцмережі Х користувач з ніком Aloha.

Наразі невідомо, хто з українських військових знищив російську вогнеметну систему. Також немає інформації, за яких обставин це сталося. За даними журналіста Юрія Бутусова, ймовірно, систему уразили за допомогою дрона. Вона була розташована за 10 км від Покровська.

ТОС-2 «Тосочка» – покращений варіант інших російських важких вогнеметних систем ТОС-1 «Буратіно» та ТОС-1А «Солнцепьок», які окупанти використовують у війні проти України. «Тосочку» вперше продемонстрували на параді у Росії влітку 2020 року. Вона, зокрема, має нове шасі Урал-63706 з повним приводом і броньованою кабіною та має кран для перевантаження ракет. Крім того, нові снаряди ТБС-М3, які використовує ця модифікація вогнеметної системи, мають збільшену дальність ураження – до 15 км.

За даними «Мілітарного», вперше про використання росіянами ТОС-2 «Тосочка» на війні проти України стало відомо у жовтні 2023 року. Про це тоді повідомило російське міноборони. За інформацією Defense Express, перше фактичне використання «Тосочки» підтвердили у січні 2024 року, її зафіксував український розвідувальний дрон на Луганщині, однак тоді цю систему не вдалося уразити.