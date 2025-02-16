Російський зенітний ракетний комплекс «Стріла-10» уразили в районі села Велика Новосілка

Українські військові у Донецькій області за допомогою аеророзвідки виявили російський зенітно-ракетний комплекс «Стріла-10» та знищили його. Про це у суботу, 15 лютого, повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця».

Техніку російських військових виявили українські бійці за допомогою аеророзвідки неподалік населеного пункту Велика Новосілка у Донецькій області. Після цього на його знищення захисники відправили дрон із системою скиду боєприпасів.

«Бійці підрозділу Сил безпілотних систем уразили російський зенітний ракетний комплекс «Стріла-10» в районі села Велика Новосілка, Донецької області», – йдеться у дописі.

Зенітний ракетний комплекс «Стріла-10» – це радянська самохідна система протиповітряної оборони ближнього радіуса дії. Вона призначена для знищення повітряних цілей на малих висотах. Комплекс озброєний чотирма або шістьма керованими ракетами 9М37 у різних модифікаціях, які оснащені інфрачервоною або фотоконтрастною головкою самонаведення. Це дозволяє знищувати літаки, гелікоптери, крилаті ракети та безпілотники на дальності до 5 км і висоті до 3,5 км.

Нагадаємо, аеророзвідники підрозділу «Гюрза» батальйону безпілотних систем спільно з бійцями суміжних підрозділів Сил оборони України виявили та знищили на Торецькому напрямку замаскований бліндаж з росіянами.