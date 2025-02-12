Українські військові розбили десант росіян на Куп'янському напрямку
Наразі тривають заходи зі знищення залишків десанту
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Російські війська намагались штурмувати українські позиції на Куп'янському напрямку на баггі та мотоциклах. Про це у середу, 12 лютого, повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця».
За даними військових, на Куп’янському напрямку протягом 11 лютого противник проводив штурмові дії неподалік:
- Нової Кругляківки;
- Кіндрашівки;
- Загризового.
Також районі Петропавлівки росіяни під час штурму використали баггі та мотоцикли.
«В районі Петропавлівки для доставки своїх штурмових груп ворог застосував баггі та мотоцикли. Колона була накрита вогнем нашої артилерії», – йдеться у повідомленні.
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