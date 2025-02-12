Російські війська намагались штурмувати українські позиції на Куп'янському напрямку на баггі та мотоциклах. Про це у середу, 12 лютого, повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця».

За даними військових, на Куп’янському напрямку протягом 11 лютого противник проводив штурмові дії неподалік:

Нової Кругляківки;

Кіндрашівки;

Загризового.

Також районі Петропавлівки росіяни під час штурму використали баггі та мотоцикли.

«В районі Петропавлівки для доставки своїх штурмових груп ворог застосував баггі та мотоцикли. Колона була накрита вогнем нашої артилерії», – йдеться у повідомленні.