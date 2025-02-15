Розвідники підрозділу «Гюрза» виявили замаскований у смітті бліндаж

Аеророзвідники підрозділу «Гюрза» батальйону безпілотних систем спільно з бійцями суміжних підрозділів Сил оборони України виявили та знищили на Торецькому напрямку замаскований бліндаж з росіянами. Про це у суботу, 15 лютого, повідомила 28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового походу.

Під час одного з польотів на Торецькому напрямку розвідники підрозділу «Гюрза» виявили замаскований у смітті бліндаж, у якому ховалися російські військові. Та згодом з’ясували, що там були не лише звичайні піхотинці, а й російський офіцер радіорозвідки.

Кількома влучними скидами українські військові знищили все обладнання та кількох росіян. За словами бійців, після цього офіцер почав викликати евакуаційну групу, разом з якою хотів втекти.

«Але далеко вони не втекли. Буквально в кількох метрах від бліндажа їх вже чекав перший FPV. І хоч дрон окупантам вдалось збити, пілоти виграли достатньо часу для інших екіпажів та мінометників. В результаті ювелірної роботи ББпС, 2-го механізованого і 4-го стрілецького батальйонів 28-ї бригади, а також суміжних сил із 93-ї ОМБр, радіорозвідника та групу ліквідували», – додають у повідомленні.

Нагадаємо, на Запоріжжі воїни Головного управління розвідки завдали успішного удару по російському розрахунку аеророзвідки.