Оператори 413 батальйону «Рейд» знищили зенітно-ракетний комплекс «Оса»

Сили безпілотних систем ЗСУ у вівторок, 4 лютого, повідомили про знищення російського зенітно-ракетного комплексу «Оса».

Як розповіли українські військовослужбовці, оператори 413 батальйону «Рейд» знищили зенітно-ракетний комплекс «Оса» російських військ. Відзначають, що цей комплекс призначений для захисту від БпЛА.

«Зенітно-ракетний комплекс «Оса» (9К33\SA-8 Gecko) – мобільна система протиповітряної оборони малого радіуса дії, призначена для захисту військових підрозділів та стратегічних об'єктів російської армії від ударів авіації, крилатих ракет та БпЛА», – додають у дописі.

Нагадаємо, 30 січня українські розвідники безпілотних авіаційних комплексів спільно з реактивною артилерією знищили розрахунок розвідувального БпЛА «Орлан» російських військ.

4 лютого стало відомо, що ЗСУ внаслідок вогневого впливу змогли відтіснити росіян зі своїх передових позицій біля одного із населених пунктів на Харківщині.