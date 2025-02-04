ЗСУ відкинули росіян з позицій біля одного із населених пунктів Харківщини
Командування окупаційної армії, погрожуючи розстрілом, намагається повернути росіян на позиції
Українські військові внаслідок вогневого впливу змогли відтіснити росіян зі своїх передових позицій біля одного із населених пунктів на Харківщині. Про це у вівторок, 4 лютого, повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця».
На Куп’янському напрямку російські війська безуспішно проводили наступальні дії в районах Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризового. Проте успіху ворог не мав, Силам оборони вдалося відкинути противника біля одного з населених пунктів у Харківській області.
«Внаслідок активного вогневого впливу підрозділів Сил оборони, противник був змушений залишити свої передові позиції біля одного з населених пунктів. Наразі, за даними нашої розвідки, командування окупаційної армії, погрожуючи розстрілом, намагається повернути особовий склад на позиції», – додають у повідомленні.
За даними Генерального штабу ЗСУ протягом минулої доби, 3 лютого, на фронті загалом відбулось 110 бойових зіткнень. Зокрема, на Куп'янському напрямку російські військові провели 13 атак.
31 січня повідомляли, що за шість днів українські військові знищили в районі міста Часів Яр на Донеччині три склади із паливом, їжею та боєприпасами, які росіяни мали використовувати під час штурмів.
Також писали, що українські розвідники безпілотних авіаційних комплексів спільно з реактивною артилерією знищили розрахунок розвідувального БпЛА «Орлан» російських військ.