3 лютого на фронті відбулось 110 бойових зіткнень

Українські військові внаслідок вогневого впливу змогли відтіснити росіян зі своїх передових позицій біля одного із населених пунктів на Харківщині. Про це у вівторок, 4 лютого, повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця».

На Куп’янському напрямку російські війська безуспішно проводили наступальні дії в районах Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризового. Проте успіху ворог не мав, Силам оборони вдалося відкинути противника біля одного з населених пунктів у Харківській області.

«Внаслідок активного вогневого впливу підрозділів Сил оборони, противник був змушений залишити свої передові позиції біля одного з населених пунктів. Наразі, за даними нашої розвідки, командування окупаційної армії, погрожуючи розстрілом, намагається повернути особовий склад на позиції», – додають у повідомленні.

За даними Генерального штабу ЗСУ протягом минулої доби, 3 лютого, на фронті загалом відбулось 110 бойових зіткнень. Зокрема, на Куп'янському напрямку російські військові провели 13 атак.

31 січня повідомляли, що за шість днів українські військові знищили в районі міста Часів Яр на Донеччині три склади із паливом, їжею та боєприпасами, які росіяни мали використовувати під час штурмів.

Також писали, що українські розвідники безпілотних авіаційних комплексів спільно з реактивною артилерією знищили розрахунок розвідувального БпЛА «Орлан» російських військ.