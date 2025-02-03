Торецька міська військова адміністрація оголосила тендер на купівлю 120 наручних годинників на загальну суму в 240 тис. грн. Про це у понеділок, 3 лютого, повідомило «Слідство.Інфо».

На сайті публічних закупівель Prozorro 25 січня Торецька міська військова адміністрація оголосила тендер на купівлю 120 наручних годинників: 100 чоловічих та 20 жіночих. У документах йдеться, що у годинників має бути японський кварцовий механізм з секундною стрілкою та календарем, корпус має бути зроблений з латуні з напиленням золота, а ремінці виготовленні з натуральної шкіри. Також посередині циферблата має бути зображений герб міста Торецьк. На це адміністрація планує витратити 240 тис. грн. Поставити годинники мають до 30 вересня 2025 року у Дружківку, а не Торецьк, адже у місті йдуть бої, там росіяни захопили частину території.

У Торецькій МВА на запит журналістів «Слідства.Інфо» розповіли, що годинники купуватимуть у рамках однієї з міських програм. Ними відзначатимуть воїнів, які захищають Торецьку громаду.

Відзначимо, що з вересня 2024 року оборону міста тримає штурмовий полк «Цунамі» об'єднаної штурмової бригади «Лють».

Відовідь Торецької МВА на запит журналістів «Слідство.Інфо»

«Станом на сьогодні, головною метою діяльності Торецької міської ВА є створення умов для гідного існування мешканців громади поза її межами, фінансова підтримка комунальних підприємств для їх функціонування, забезпечення роботи закладів охорони здоровʼя, культури та освіти, в умовах воєнного стану, виконання заходів направлених на підвищення рівня обороноздатності військових частин для відсічі ворога на території громади та Донецької області в цілому, забезпечення територіальної цілісності України», – зазначили у міській адміністрації у відповідь на журналістський запит.

Також у виданні зазначають, що у бюджеті громади на 2025 рік закладено 84 млн грн на утримання державного управління. Тоді як на соціальний захист жителів громади передбачили трохи більше ніж 15 млн 260 тис. гривень.

Бюджет на 2025 рік Торецької ТГ

Зауважимо, що 2 лютого речник оперативно-стратегічного угрупування військ «Хортиця» Віктор Трегубов розповів, що російські війська зав'язли у міських боях в Торецьку.

8 січня повідомляли, що російські окупаційні війська провели штурм позицій українських сил у Часовому Яру та Торецьку, внаслідок чого деякі позиції ЗСУ були зруйновані.