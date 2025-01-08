В міській забудові ворог активно застосовував ударні БПЛА

Російські окупаційні війська провели штурм позицій українських сил у Часовому Яру та Торецьку, внаслідок чого деякі позиції ЗСУ були зруйновані. Про це повідомило у середу, 8 січня, Оперативно-стратегічне угруповування військ «Хортиця».

За даними військовий, на Краматорському та Торецькому напрямках у вівторок, 7 січня, відбулися боєзіткнення в Часовому Яру, в районі Ступочок та в Торецьку.

«При проведенні наступальних дій в міській забудові ворог активно застосовував ударні БПЛА. Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі наші позиції зазнали руйнування», – зазначають у повідомленні.

Наразі українські бійці вживають заходів для недопущення погіршення тактичного положення.

Нагадаємо, 6 січня на Курахівському напрямку противник проводив штурмові дії в міській забудові Курахового. У ЗСУ повідомляли, що українські оборонці знищували противника, який намагався проникнути в бойові порядки українських військових.