Ворог проводить штурмові дії у напрямку Петропавлівки та Дачного

На Курахівському напрямку противник проводить штурмові дії в міській забудові Курахового. Про це повідомило у понеділок, 6 січня, оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця».

У понеділок на Курахівському напрямку російські війська проводять штурмові дії в міській забудові Курахового, а також у напрямку Петропавлівки та Дачного. ЗСУ знищують противника, який намагається проникнути в бойові порядки українських військових.

«Тривають заходи з виявлення та знищення штурмових груп противника, що намагаються інфільтруватися в наші бойові порядки», – зазначають у повідомленні.

За даними Генштабу ЗСУ, за неділю, 5 січня, на Курахівському напрямку Сили оборони відбили 27 атак. Основні зусилля ворог спрямував у райони Слов’янки, Петропавлівки, Курахового та Дачного.

Нагадаємо, за підсумками 2024 року Сили оборони втратили контроль над понад 3600 км² території. Найбільше територіальних втрат українські захисники понесли на Харківщині та Донеччині.