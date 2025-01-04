У 2024 році російська армія окупувала понад 3600 км² території України
Ворог збільшив наступальний темп в другому півріччі 2024 року
За підсумками 2024 року Сили оборони втратили контроль над понад 3600 км² території. Найбільше територіальних втрат українські захисники понесли на Харківщині та Донеччині. У Донецькій області ворог зосередив свій найзначніший наступальний потенціал і досяг найбільших успіхів. Про це ідеться у звіті порталу «Мілітарний», опублікованого 4 січня.
Як відзначають військові аналітики з посиланням на дані сервісу DeepState, росіяни збільшили темп наступу в другому півріччі 2024 року. Нижче наведені орієнтовні площі захоплених територій без Курської області.
- червень – 100 км²\місяць та 3,4 км²\добу;
- липень – 160 км²\місяць та 5,2 км²\добу;
- серпень – 370 км²\місяць та 12 км²\добу;
- вересень – 400 км²\місяць та 13,4 км²\добу;
- жовтень – 560 км²\місяць та 18,7 км²\добу;
- листопад – 610 км²\місяць та 20,3 км²\добу;
- грудень – 510 км²\місяць та 16,45 км²\добу.
У дописі йдеться, що впродовж 2024 року росіяни змогли ліквідувати плацдарм Сил оборони в районі Кринків на Херсонщині, а також встановити контроль над більшою частиною островів в районі старого річища Дніпра. Загалом протягом року окупанти захопили близько 95 км² території Херсонщини, що станом на грудень 2023 року контролювали Сили оборони.
Також українські оборонці втратили контроль над 97 км² території на ділянці Кам’янське до Гуляйполя на Запоріжжі. На вказаному напрямку упродовж року спостерігалась найменша наступальна активність окупаційних військ, оскільки низку боєздатних частин ворог перекинув у район Кринок, а згодом – і на Курщину.
Також в районі Кам’янського Сили оборони змогли покращити тактичне положення та взяти під контроль близько 5 км² території.
У Курській області в ході операції, що почалася в серпні, Сили оборони за місяць змогли взяти під контроль 1100 км² території. На кінець 2024 року під контролем України залишалося близько 460 км².
- За 2024 рік найбільше ворог просунувся на всій протяжності Велика Новосілка – Очеретине на Донеччині, де йому вдалось захопити понад 2400 км² території, максимальна глибина захоплених територій складає 45 км. Таким чином росіяни скоротили відстань до адміністративної межі з Дніпропетровською областю на відстань менш як 10 км південніше Покровська.
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На ділянці Нью-Йорк – Сіверськ протягом року противник зміг взяти під контроль щонайменше 335 км² території. Аналітики зазначають, що точність підрахунку ускладнюється наявністю істотної сірої зони південніше міста Часів Яр.
На Лиманському та Куп’янському напрямках протягом року ворог отримав контроль над не менш як 479 км² території.
На півночі Харківщини внаслідок наступу у травні 2024 року противник встановив контроль над 211 км² території та зумів взяти під контроль 13 населених пунктів. Утім Сили оборони не лише змогли зупинити наступ, а і на певних ділянках відновили контроль. За оцінкою порталу, в цілому операція на півночі Харківщини станом на кінець 2024 року закінчилася для противника провалом.
За прогнозом «Мілітарного», російська армія продовжить зусилля над завершенням взяттям міст Курахове, Торецьк та Часів Яр під повний контроль, наступатиме в напрямку адміністративної межі Дніпропетровської області з перспективою початку бойових дій в області, збільшенням контролю над територією Донецької області на всіх напрямках.
Також варто очікувати збільшення зусиль над ліквідацією плацдармів Сил оборони на лівому березі річки Оскол та розширенням своїх на його правому березі.Так само велика ймовірність подальших спроб здійснити висадку на правому березі Дніпра на Херсонщині чи інших областях для відтягування і без того обмежених резервів СУО.
Ворог продовжуватиме витіснення Сил оборони з Курської області та нарощування вогневого впливу на українське прикордоння, додає портал.
До слова, раніше в інтерв’ю виданню «Українська правда» керівник фонду «Повернись живим» Тарас Чмут заявив, що потенціалу захопити повністю Херсон, Запоріжжя, Дніпро чи Харків у росіян нема, однак противник може скористатися хаосом в управлінні українськими військами й досягти певних локальних перемог.