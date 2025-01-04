У 2023 році Сили оборони загалом втратили близько 540 км², а звільнили близько 430 км²

За підсумками 2024 року Сили оборони втратили контроль над понад 3600 км² території. Найбільше територіальних втрат українські захисники понесли на Харківщині та Донеччині. У Донецькій області ворог зосередив свій найзначніший наступальний потенціал і досяг найбільших успіхів. Про це ідеться у звіті порталу «Мілітарний», опублікованого 4 січня.

Як відзначають військові аналітики з посиланням на дані сервісу DeepState, росіяни збільшили темп наступу в другому півріччі 2024 року. Нижче наведені орієнтовні площі захоплених територій без Курської області.

червень – 100 км²\місяць та 3,4 км²\добу;

липень – 160 км²\місяць та 5,2 км²\добу;

серпень – 370 км²\місяць та 12 км²\добу;

вересень – 400 км²\місяць та 13,4 км²\добу;

жовтень – 560 км²\місяць та 18,7 км²\добу;

листопад – 610 км²\місяць та 20,3 км²\добу;

грудень – 510 км²\місяць та 16,45 км²\добу.

У дописі йдеться, що впродовж 2024 року росіяни змогли ліквідувати плацдарм Сил оборони в районі Кринків на Херсонщині, а також встановити контроль над більшою частиною островів в районі старого річища Дніпра. Загалом протягом року окупанти захопили близько 95 км² території Херсонщини, що станом на грудень 2023 року контролювали Сили оборони.

Також українські оборонці втратили контроль над 97 км² території на ділянці Кам’янське до Гуляйполя на Запоріжжі. На вказаному напрямку упродовж року спостерігалась найменша наступальна активність окупаційних військ, оскільки низку боєздатних частин ворог перекинув у район Кринок, а згодом – і на Курщину.

Також в районі Кам’янського Сили оборони змогли покращити тактичне положення та взяти під контроль близько 5 км² території.

У Курській області в ході операції, що почалася в серпні, Сили оборони за місяць змогли взяти під контроль 1100 км² території. На кінець 2024 року під контролем України залишалося близько 460 км².