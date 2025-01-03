ЗСУ вживають заходи для недопущення погіршення тактичного положення

Російські війська у четвер, 2 січня, проводили штурмові дії на Харківському та Куп'янському напрямках, внаслідок чого деякі позиції Збройних сил України були зруйновані. Про це 3 січня повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця».

Протягом минулої доби, 2 січня, ворог проводив штурмові дії у Вовчанську – на Харківському напрямку та в районі Загризового, Дворічної та Кругляківки – на Куп’янському напрямку.

«Внаслідок вогневого впливу деякі позиції наших військ були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення», – розповіли військові.

Раніше голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомляв, що Ізюм та Балаклію готують до кругової оборони. Укріплення оборони в регіоні, зокрема в цих містах, є частиною запланованих заходів, які передбачені для зміцнення обороноздатності Харківської області.

«Знову ж таки, це, скажімо так, планові заходи, які вживаються наразі для того, щоб враховувати дійсно лінію фронту, можливо, її зміну в напрямку руху ворога і, в принципі, його пріоритети на лінії фронту. Тому, звичайно, на черзі це - побудова фортифікаційних споруд, це – кругова оборона міста Балаклія і міста Ізюма», – додав голова ОВА.

Нагадаємо, 17 грудня стало відомо, що російські війська зруйнували укріплення деяких позицій на Донеччині, тому українським підрозділам довелося відступити.

24 грудня стало відомо, що українські військові проводять стабілізаційні заходи в районі Макарівки поблизу Великої Новосілки у Донецькій області.