Сили оборони проводять стабілізаційні заходи в районі Макарівки

Українські військові проводять стабілізаційні заходи в районі Макарівки поблизу Великої Новосілки у Донецькій області, ситуація на цьому напрямку важка. Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин журналістам «Радіо Свобода» у вівторок, 24 грудня.

Сили оборони проводять стабілізаційні заходи, намагаючись відновити позиції та запобігти оточенню українських сил в районі Макарівки.

«Наразі українські військові проводять стабілізаційну операцію, намагаючись не допустити того, щоб наші війська опинилися в оточенні чи напівоточенні, щоб лінія фронту, лінія бойового зіткнення була така, щоб ми могли до кожного підрозділу, до кожного нашого з’єднання мати з ним зв’язок, мати з ним логістичні шляхи», – зазначив Волошин.

За його словами, ситуація на напрямку доволі важка, проте не безнадійна.

Відзначимо, що цього тижня аналітики Deep State опублікували мапу зазначивши, що населений пункт Макарівка на південь від Великої Новосілки на Донеччині повністю оточений. Цю інформацію у понеділок, 23 грудня, заперечили в оперативно-стратегічному управлінні військ «Хортиця».

Нагадаємо, 17 грудня стало відомо, що російські війська зруйнували укріплення деяких позицій на Донеччині, тому українським підрозділам довелося відступити.