Командування не уточнило, звідки саме відійшли захисники

Російські війська зруйнували укріплення деяких позицій на Донеччині, тому українським підрозділам довелося відступити. Про це повідомило угруповання військ «Хортиця» у вівторок, 17 грудня.

Українські підрозділи відступили з деяких позицій на Донеччині в зоні відповідальності угруповання військ «Хортиця» через те, що росіяни зруйнували позиції і утримувати їх було уже неможливо. У дописі командування не уточнило, звідки саме відійшли захисники.

Фото ОСУВ «Хортиці»

За даними військових, у понеділок, 16 грудня, російські війська проводили штурмові дії в районі Нового Комара, південно-східніше Піщаного, в міській забудові Часового Яру.

«В прагненні покращити тактичне положення, за підтримки бронетехніки – атакував наші укріплення в районі південно-східних околиць Костянтинопольського», – додали у повідомленні.

Аналітики проєкту DeepState 17 грудня повідомляли, що ворог взяв під контроль Ганнівку. Російські війська, за їхніми даними, також просунулися біля Кругленького, Дальнього, Успенівки, Піщаного, Сторожевого, Трудового, а також в Кураховому, Шевченку та Костянтинопольському.

Нагадаємо, 5 грудня стало відомо, що українські бійці вибили росіян з села Новий Комар на Донеччині. Село вдалося зачистити завдяки вдалим діям штурмової піхоти 48 ОШБ ім. Номана Челебіджіхана.